معيتيق يمنح شركة الاستثمار الوطني 10 أيام لتقديم مقترحات بمشروعاتها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 09:33 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع لجنة إدارة شركة الاستثمار الوطني، لمناقشة الصعوبات التي تواجهها وسبل التغلب عليها.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى أنّ الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعرض نشاط الشركة منذ تأسيسها، والمراحل التي مرت بها، والصعوبات التي تعوق سير عملها وتحول دون تنفيذ عدد من المشروعات المتعاقد عليها.

وأشاد معيتيق، وفق البيان، بالإمكانيات التي تمتلكها الشركة وتؤهلها لتنفيذ المشروعات المكلفة بها، مؤكدًا دعم حكومة الوفاق وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

وأضاف البيان أنّ نائب رئيس المجلس الرئاسي طالب لجنة إدارة شركة بضرورة تنفيذ المشروعات المكلفة بها وتقديم مقترحاتها خلال عشرة أيام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: أول إقرار رسمي بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر
ليبيا
رويترز: بنغازي منقسمة حول السلطات التي يجب أن يمتلكها حفتر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أخصائية التغذية ملاك الشيخي: القعمول علاج مجاني لكثير من الأمراض