معيتيق يمنح شركة الاستثمار الوطني 10 أيام لتقديم مقترحات بمشروعاتها

نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع لجنة إدارة شركة الاستثمار الوطني، لمناقشة الصعوبات التي تواجهها وسبل التغلب عليها.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى أنّ الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعرض نشاط الشركة منذ تأسيسها، والمراحل التي مرت بها، والصعوبات التي تعوق سير عملها وتحول دون تنفيذ عدد من المشروعات المتعاقد عليها.

وأشاد معيتيق، وفق البيان، بالإمكانيات التي تمتلكها الشركة وتؤهلها لتنفيذ المشروعات المكلفة بها، مؤكدًا دعم حكومة الوفاق وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

وأضاف البيان أنّ نائب رئيس المجلس الرئاسي طالب لجنة إدارة شركة بضرورة تنفيذ المشروعات المكلفة بها وتقديم مقترحاتها خلال عشرة أيام.