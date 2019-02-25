المنصوري: خطة لتطوير قطاع الزراعة والثروة البحرية والحيوانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 08:39 مساء
وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور أبوبكر المنصوري

أعلن وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور أبوبكر المنصوري، رغبته رفقة المسؤولين والخبراء تطوير القطاع الزراعي من خلال الخطة التي سيعمل على اعتمادها لتنمية الموارد البشرية، ومواكبة التقنية الحديثة في هذا المجال، والاهتمام بالبحث العلمي في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، ومكافحة الآفات التي تدمر المحاصيل الزراعية.

جاء ذلك عقب لقاء للمنصوري بنائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق صباح اليوم الإثنين، حيث استعرض خطة الوزارة للاهتمام بالصحة الحيوانية وتحسين السلالات، وتوجيه الفلاحين والمربين عن طريق إدارة الإرشاد الزراعي.

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وأكد في السياق نفسه أن الخطة ستشمل عدة ملفات تحتاج إلى جهود مضنية لتنفيذها على أرض الواقع، وبتكاتف العاملين في القطاع بمختلف تخصصاتهم حتى يتعافى.

وأوضح المنصوري أن الوزارة ستعمل على تفعيل الاتفاقيات السابقة في مجال الثروة البحرية باعتبارها إحدى روافد الاقتصاد الوطني في حال تم استثمارها بالشكل الأمثل، مشددة على ضرورة أن يكون هناك دور كبير للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار نظرًا لخبرته في هذا المجال.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر خلال الأيام الماضية القرار رقم 187 لسنة 2019، بتسمية المنصوري وزيرًا للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

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