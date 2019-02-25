رئيس مجلس الأمة الجزائري: تقديم التنازلات حل لأزمة ليبيا

رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح

دعا رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، اليوم الإثنين، بمدينة شرم الشيخ المصرية، الأطراف الليبية إلى تقديم التنازلات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي توافقي.

وجدد «بن صالح»، في كلمة خلال فعاليات القمة العربية - الأوروبية الأولى التي شارك فيها بصفته ممثلاً لرئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة، الدعوة لانتهاج وتبني مقاربة بلاده في حل الأزمة الليبية، وذلك من خلال «رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتفضيل الحلول السلمية السياسية من خلال الحوار الشامل والمصالحة الوطنية».

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وأوضح رئيس مجلس الأمة الجزائري أن بلاده لطالما حذّرت من الآثار المترتبة عن الأزمة في ليبيا على الأمن والاستقرار في كامل المنطقة.

وأشار إلى دعوة بلاده الأطراف الليبية باستمرار إلى «وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتقديم التنازلات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي توافقي، في إطار مساعي الأمم المتحدة بما يحفظ سلامة ليبيا ووحدتها وسيادتها واستقرارها».

وشدد بن صالح على «ضرورة اتخاذ مقاربة شاملة في التعاون العربي - الأوروبي تأخذ بعين الاعتبار احترام الصلاحيات الوطنية والسيادية».