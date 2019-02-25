وفاة عمر الشلحي ناظر الخاصة الملكية في جنيف

ناظر الخاصة الملكية الراحل عمر الشلحي. (حساب عمر الوحيشي على فيسبوك)

توفي في جنيف اليوم الإثنين، عمر الشلحي ناظر الخاصة الملكية وآخر مستشاري ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي،عن عمر ناهز 86 عامًا، وفق ما أكده أقارب الشلحي لـ«بوابة الوسط».

وارتبط اسم عمر إبراهيم الشلحي وهو صهر رئيس الوزراء الليبي في عهد النظام الملكي، حسين مازق بواقعة اتصاله بالحكومة البريطانية غداة الانقلاب على نظام الملك إدريس السنوسي في سبتمبر العام 1969، وطلبه من بريطانيا التدخل لإعادة حكم الملك إدريس، وهو ما رفضته الحكومة البريطانية، وفق وثائق أفرجت عنها الخارجية البريطانية، وقيل حينها إن الشلحي تصرف بشكل شخصي دون إيعاز من الملك المطاح به.

وعرفت عائلة الشلحي بأنها كانت مقربة من الملك إدريس السنوي، وشغل أخوه عبدالعزيز الشلحي وهو عسكري برتبة عقيد ركن مناصب في الجيش الليبي كان آخرها مدير التدريب العسكري بالجيش قبل الإطاحة بالملك إدريس.