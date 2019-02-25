المنصوري يتسلم مهامه وزيرًا للزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوفاق

مراسم التسليم والاستلام بين المنصوري والموهوب. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

تسلم الدكتور أبوبكر المنصوري، اليوم الإثنين، مهامه رسميًا مفوضًا بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في حكومة الوفاق الوطني، من رئيس الهيئة السابق عبدالمنعم علي الموهوب، وفق ما نشرته إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء.

وقالت إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مراسم الاستلام والتسليم بين المنصوري والموهوب جرت بإشراف اللجنة المكلفة من رئاسة الوزراء، وبحضور مديري الإدارات والأقسام بالوزارة.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر خلال الأيام الماضية القرار رقم (187) لسنة 2019، بتسمية الدكتور أبوبكر المنصوري، مفوضًا بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في حكومة الوفاق الوطني.

وأشارت إدارة التواصل والإعلام إلى أن مراسم التسليم والاستلام تخللها تكريم رئيس الهيئة السابق عبدالمنعم الموهوب، نظير الجهود التي قدمها طيلة رئاسته للهيئة العامة للزارعة والثروة الحيوانية والبحرية.