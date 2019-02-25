وثيقة: الاتحاد الأفريقي يرفض خطط مراكز الإيواء الأوروبية

قالت جريدة «الجارديان» البريطانية، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأفريقي يرفض خطط الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء مراكز إيواء للمهاجرين على أراض أفريقية.

وكشفت وثيقة مسربة، نقلت بعض تفاصيلها «الجارديان»، عزم دول الاتحاد الأفريقي الخمس والخمسين الذي تترأسه حالياً مصر إقناع الدول الساحلية الأعضاء في الاتحاد بعدم التعاون مع بروكسل حول الخطة.

وكان الاتحاد الأوروبي وضع خططًا تتعلق «بمنصات إنزال إقليمية» في الصيف الماضي للسماح للمهاجرين الذين وجدوا في مياه أوروبية بتقديم طلبات لجوئهم على أراض أفريقية.

ولدى بروكسل ترتيبات مماثلة مع ليبيا حيث يوجد 800 ألف مهاجر، يقبع نحو 20 ألف منهم في مراكز اعتقال حكومية. وكانت السلطات الليبية قد اتهمت بالقيام بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتلاحظ ورقة الموقف الأفريقي المشترك المسربة والتي تحمل عنوان «ورقة موقف أفريقي مشترك» أن «بروكسل لم تتخلص بعد من خطة (منصات إنزال إقليمية).

لكنها أضافت : أن «إقامة (منصات إنزال) سيكون بمثابة (مراكز اعتقال) بحكم الواقع حيث تتعرض الحقوق الأساسية للمهاجرين الأفارقة للانتهاك.

وأشارت إلى أن «تجميع بيانات مواطنين في الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي من منظمات دولية يعد انتهاكًا لسيادة الدول الأفريقية على مواطنيها».

ونقلت الجارديان عن مسؤول أفريقي كبير قوله: «حين يريد الاتحاد الأوروبي شيئًا فإنه يتحصل عليه. لكن الدول الأفريقية قلقة من أن تؤدي هذه الخطة إلى إقامة شيء ما شبيه بأسواق نخاسة حديثة حيث يسمح (لأفضل الأفارقة) بدخول أوروبا ويتم إرجاع الباقين وهذا ليس بعيداً عن الحقيقة».

وأضاف: «المشاعر قوية جدًا جدًا حول هذا الموضوع، وهناك إحساس بأن هذه القمة تتعلق بمحاولة الاتحاد الأوروبي العمل على بعض الدول للتعاون ثنائيًا وأن هناك دولًا تنظر دائمًا للمال».