السراج وكونتي يؤكدان دعم خطة سلامة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 03:39 مساء
السراج ورئيس الوزراء الإيطالي خلال لقاء على هامش القمة العربية الأوروبية. (المكتب الإعلامي للسراج)

عبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الإثنين، عن دعمهما خطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة التي تفضي للانتخابات.

وأكد السراج وكونتي، خلال لقاء على هامش القمة العربية- الأوروبية بشرم الشيخ، ضرورة وقف أي تصعيد من شأنه تقويض العملية السياسية وأنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الراهنة، حسب الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبحث الجانبان مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وعددًا من ملفات التعاون المشترك التي تشمل مجالات الأمن والاقتصاد، والتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر، والتنمية المكانية.

ودعا السراج، خلال الاجتماع، إلى توحيد الموقفين الإقليمي والدولي تجاه ليبيا، والكف عن التدخلات السلبية لبعض الدول التي تعمل على تأجيج الصراع وتهديد الاستقرار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: أول إقرار رسمي بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر
ليبيا
رويترز: بنغازي منقسمة حول السلطات التي يجب أن يمتلكها حفتر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أخصائية التغذية ملاك الشيخي: القعمول علاج مجاني لكثير من الأمراض