السراج وكونتي يؤكدان دعم خطة سلامة

السراج ورئيس الوزراء الإيطالي خلال لقاء على هامش القمة العربية الأوروبية. (المكتب الإعلامي للسراج)

عبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الإثنين، عن دعمهما خطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة التي تفضي للانتخابات.

وأكد السراج وكونتي، خلال لقاء على هامش القمة العربية- الأوروبية بشرم الشيخ، ضرورة وقف أي تصعيد من شأنه تقويض العملية السياسية وأنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الراهنة، حسب الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبحث الجانبان مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وعددًا من ملفات التعاون المشترك التي تشمل مجالات الأمن والاقتصاد، والتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر، والتنمية المكانية.

ودعا السراج، خلال الاجتماع، إلى توحيد الموقفين الإقليمي والدولي تجاه ليبيا، والكف عن التدخلات السلبية لبعض الدول التي تعمل على تأجيج الصراع وتهديد الاستقرار.