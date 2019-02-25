الجمالي: دور عربي لتطوير الأجندة الأوروبية حيال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 25 فبراير 2019, 03:47 مساء
مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي إن الجامعة طرحت الملف الليبي خلال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ.

وأوضح في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين أن الجامعة قررت أن تلعب دورًا كبيرًا خلال القمة لتطوير الأجندة الأوروبية وتوحيد الموقف العربي الأوروبي في الملف الليبي.

وشارك في القمة أكثر من 40 رئيسًا وممثلي حكومات في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، وبحثت النزاعات الإقليمية وفي مقدمتها الملف الليبي.

ونوه الجمالي إلى أن «التدخلات الخارجية كانت سببًا كبيرًا فيما يحدث للشعب الليبي»، مضيفًا أن «مطامع العديد من الدول في ليبيا أدت الى دعم الأطراف المتنازعة وزيادة الانقسام».

وأضاف «الجامعة تطالب بالإفراج عن الأموال الليبية المجمدة»، داعيًا إلى «رفع الحظر عن السلاح لتزويد القوات العسكرية والأمنية بالسلاح اللازم لمكافحة الإرهاب، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود مع دول الجوار».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: أول إقرار رسمي بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر
ليبيا
رويترز: بنغازي منقسمة حول السلطات التي يجب أن يمتلكها حفتر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أخصائية التغذية ملاك الشيخي: القعمول علاج مجاني لكثير من الأمراض