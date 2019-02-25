وزير تعليم الوفاق يصدر تعميمًا بشأن ارتداء النقاب

زير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل. (أرشيفية: الإنترنت)

طلب وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، من رؤساء الجامعات الليبية ومراقبي التعليم بالبلديات إعطاء السيدات حقهن في ارتداء الزي الشرعي (النقاب).

وفي رسالة رسمية، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها، طلب الوزير من رؤساء الجامعات والمراقبين إبلاغ الجهات التابعة للسيدات المنقبات بعدم التعرض لهن واحترام حقهن في الحفاظ على زيهن الشرعي».

لكن الوزير وجه إلى «أخذ الترتيبات اللازمة للتحقق من شخصية الممتحنة، وذلك من خلال تكليف سيدة للقيام بعملية الكشف عن الهوية».

وأرجع عبدالجليل سبب التعميم إلى «بعض الشكاوى بشأن ما تتعرض له السيدات اللاتي يرتدين الزي الشرعي (النقاب) من مضايقات، منها مطالبتهن بكشف الوجه، وذلك من أجل التحقق من شخصياتهن».

