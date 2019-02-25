وكيل صحة الوفاق: تعافي القطاع الطبي بعد انحداره سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 02:15 مساء
غرفة عمليات بأحد المستشفيات. (بوابة الوسط)

قال وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، إن قطاع الصحة يشهد تعافيًا تدريجيًا بعد أن عانى خلال السنوات الماضية من انحدار في مستوى تقديم الخدمات الطبية.

ونوه وكيل عام وزارة الصحة، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إلى توجه الوزارة إلى دعم إجراء جراحات المخ والأعصاب والنهوض بتقديم خدمات النساء والولادة داخل القطاع العام خلال الشهر المقبل، حسب المكتب الإعلامي للوزارة.

وأشار إلى دعم الوزارة لاستئناف إجراء عمليات القسطرة القلبية بقسميها التشخيصي والعلاجي في مستشفيات الزاوية التعليمي، والهضبة العام، وطرابلس المركزي بعد أن توقف إجراؤها في بعض المستشفيات منذ 5 سنوات؛ فيما سيشرع مستشفى طرابلس الجامعي في إجرائها مطلع مارس.

ووصلت إلى مخازن المعدات والمستلزمات الطبية بمستشفى طرابلس المركزي يوم الأربعاء الماضي المعدات الخاصة بإجراء عمليات القسطرة القلبية؛ فيما تسلم المركز الوطني لجراحة القلب بتاجوراء أول شحنة من الأدوية لتغطية احتياجاته.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الوزارة قدمت دعمها للمستشفيات بمختلف مدن ومناطق ليبيا من خلال توفير احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية وإجراء أعمال صيانة شاملة وواسعة لبعض المستشفيات.

وفي سياق متصل أكد مدير مستشفى طرابلس المركزي، البهلول بن رمضان، ارتفاع معدلات التردد على المستشفى بعد أن قدمت الوزارة دعمها له بما يحتاجه من مستلزمات وأدوية وأجهزة طبية.

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