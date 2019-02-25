تراجع العملات الدولية الرئيسة بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 01:26 مساء

سجلت العملات الدولية الرئيسة الأكثر تداولاً بالسوق الموازية تراجعًا اليوم الإثنين.

وانخفض الدولار الأميركي بفارق قرشين اثنين مسجلاً 4.43 دينار، مقابل 4.45 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجع سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني على نحو هامشي، إذ سجلت العملة الأوروبية 5 دينارات، مقابل5.01 دينار أمس. كذلك انخفضت العملة البريطانية إلى 5.64 دينار، مقارنة بـ5.65 دينار أمس.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.82 دينار الذي سجلته أمس، كما استقر الدينار التونسي عند 1.40 دينار ليبي.

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