السراج أمام القمة العربية الأوروبية: الشعب الليبي لن يتحمل إضاعة المزيد من الوقت

السراج خلال نشاركته في إحدى جلسات القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ. (الصفحة الرسمية للسراج)

عبر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، عن تطلعه لأن يصدر عن القمة العربية- الأوروبية موقف داعم للحل السياسي للأزمة، وقال: «إن الشعب الليبي لا يمكن أن يتحمل إضاعة مزيد الوقت، واستنزاف الإمكانات والقدرات».

وقدم رئيس المجلس الرئاسي في كلمة ليبيا أمام القمة العربية- الأوروبية، بمدينة شرم الشيخ المصرية اليوم الإثنين، لمحة عن مستجدات الوضع في ليبيا، مؤكداً على أن حل الأزمة الراهنة يكمن في إجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، تفصل بين المتنازعين على السلطة، وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.

وأكد السراج أهمية توحيد المؤسسات السيادية والحيوية، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، مشددًا على أهمية العمل على وقف التدخلات السلبية الخارجية، حسب الصفحة الرسمية للرئيس المجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» .

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كما تحدث عن الإرهاب وما يجري من تنسيق بين حكومة الوفاق ودول صديقة في مكافحته، وقال: «لقد دعونا ومازلنا ندعو لتوحيد الجهود لضرب بؤره في أي مكان، وأن لا نتيح الفرصة لهذا السرطان باستغلال الانقسام السياسي الحالي، وبما يعرض سلامة المدنيين للخطر».

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أنه «بعد مرور ثماني سنوات من عمر الأزمة الليبية، لازال الشعب يحدوه الأمل في أن ما قدمه من تضحيات لن يذهب سدى، وأن تتحقق تطلعاته في بناء دولة المؤسسات والقانون واحترام حقوق الإنسان»، مضيفًا: «هناك متسع للجميع في دولة ليبيا المدنية الديمقراطية».

وتبحث الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، في أول قمة تعقد على مدى يومين في شرم الشيخ في مصر، عددًا من القضايا التي تثير اهتمام الجانبين، من بينها الأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية.

