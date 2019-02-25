ديوان المحاسبة بالبيضاء يوافق على تعاقدات لمحطة كهرباء سوسة

أعلن ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب الموافقة على إجراءات التعاقد لتوريد الوحدتين الأولى والثانية بمحطة توليد كهرباء سوسة بقدرة إجمالية 614 ميغاوات.

وأوضح الديوان في بيان، أن رئيسه عمر عبد ربه صالح وافق على ما خلصت إليه لجنة فحص ودراسة العقود بالديوان على إجراءات التعاقد لصالح الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، بشأن توريد وتركيب الوحدة الأولى بكامل ملحقاتها بقدرة 307 ميغاوات مع اختبارات التشغيل بنظام تسليم المفتاح.

ووافق الديوان على توريد الوحدة الثانية بقدرة 307 ميغاوات بمحطة توليد كهرباء سوسة، حسب البيان.