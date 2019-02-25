أعطال في محطة كهرباء مصراتة بسبب الطقس السيئ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 11:46 صباحا
محطة كهرباء مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، حدوث أعطال في مكثفات الوحدة البخارية بمحطة كهرباء مصراتة، وفقد 210 ميغاوات من قدرتها الإنتاجية نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأرجعت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هذا العطل إلى انسداد لمداخل مياه البحر بالوحدات البخارية بالمحطة نتيجة سرعة الرياح واضطرابات حركة البحر .

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كانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت الأحد، خروج الوحدات البخارية الأولى والثانية والثالثة، وفقد 400 ميغاوات من القدرات الإنتاجية بمحطة الزاوية نتيجة سوء الأحوال الجوية.

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