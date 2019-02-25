حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (25 فبراير)



توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس ممطرا على أغلب مناطق شمال البلاد، مصحوبة برياح نشطة إلى قوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.



وأشارت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز اليوم الأحد، إلى أن الأمطار تكون غزيرة على بنغازي ومناطق الجبل الأخضر.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

الطقس: هطول أمطار متفرقة من حين إلى آخر، خفيفة إلى متوسطة اليوم وغدًا على بعض المناطق، مع احتمال تكون شبورة مائية على المناطق الساحلية والضباب على مرتفعات الجبل الغربي.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية أحيانا إلى خفيفة السرعة غدًا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و15 درجة مئوية ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مرادة

الطقس: هطول أمطار على أغلب المناطق، من المتوقع أن تكون غزة اليوم على بنغازي والجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد أحيانا مما قد تسبب في جريان بعض الأودية.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قروية أحيانا على بنغازي والجبل الأخضر، قد تتجاوز سرعتها 60 كم في الساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و15 درجة مئوية ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على الجبل الأخضر، وتتراوح بين 16 و19 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

الطقس: قليلة السحب تتكاثر على غدامس - الحمادة والجفرة مع فرص هطول أمطار متفرفة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على الحمادة.

الكفرة - السرير - تازربو

الطقس: السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا غدًا.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.