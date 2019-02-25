إصلاح أعطال الكهرباء في الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 10:59 صباحا
من أعمال إصلاح أعطال شبكة الكهرباء في الزنتان. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن فنيي ومهندسي دائرة توزيع الزنتان بإدارة توزيع الجبل الغربي يباشرون أعمال صيانة الأعطال وإرجاع التيار للمواطنين.

وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الفنيين يمارسون عملهم في أجواء صعبة وأمطار غزيرة ودرجة حرارة منخفضة.

وتشهد البلاد موجة من الطقس السيئ التي أدت إلى جريان الأودية وأعطال في شبكة الكهرباء.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، خروج الوحدات البخارية الأولى والثانية والثالثة، وفقد 400 ميغاوات من القدرات الإنتاجية بمحطة الزاوية نتيجة سوء الأحوال الجوية.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: أول إقرار رسمي بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر
ليبيا
رويترز: بنغازي منقسمة حول السلطات التي يجب أن يمتلكها حفتر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أخصائية التغذية ملاك الشيخي: القعمول علاج مجاني لكثير من الأمراض