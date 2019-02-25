إصلاح أعطال الكهرباء في الزنتان

من أعمال إصلاح أعطال شبكة الكهرباء في الزنتان. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن فنيي ومهندسي دائرة توزيع الزنتان بإدارة توزيع الجبل الغربي يباشرون أعمال صيانة الأعطال وإرجاع التيار للمواطنين.

وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الفنيين يمارسون عملهم في أجواء صعبة وأمطار غزيرة ودرجة حرارة منخفضة.

وتشهد البلاد موجة من الطقس السيئ التي أدت إلى جريان الأودية وأعطال في شبكة الكهرباء.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، خروج الوحدات البخارية الأولى والثانية والثالثة، وفقد 400 ميغاوات من القدرات الإنتاجية بمحطة الزاوية نتيجة سوء الأحوال الجوية.