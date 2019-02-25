«السلامة الوطنية»: إجلاء 5 أسر في وادي الربيع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 10:43 صباحا
من عمليات إنقاذ المواطنين في وادي الربيع (هيئة السلامة الوطنية)

‏أعلنت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس إجلاء خمس عائلات من منازلهم بمنطقة وادي الربيع ومثلث الكهرباء، نتيجة ارتفاع منسوب المياه داخل المنازل بفعل الأمطار وموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وأشارت في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى إدخال فريق إسعاف مسنًا يحتاج إلى الإسعاف بأحد المنازل، منوهة إلى البحث عن أي عائلات تريد الخروج بسبب المياه.

وحثت الهيئة المواطنين القاطنين قرب مجرى وادي الربيع أخذ الحيطة والحذر لفيضان الوادي واتباع إجراءات السلامة.

كما دعت إلى نقل كل ما هو مهم من أوراق وأموال من الطوابق السفلية للطوابق العلوية، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل بالكامل إذا وصل ارتفاع منسوب المياه داخل المنزل إلى نصف متر.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: أول إقرار رسمي بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر
ليبيا
رويترز: بنغازي منقسمة حول السلطات التي يجب أن يمتلكها حفتر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أخصائية التغذية ملاك الشيخي: القعمول علاج مجاني لكثير من الأمراض