«السلامة الوطنية»: إجلاء 5 أسر في وادي الربيع

من عمليات إنقاذ المواطنين في وادي الربيع (هيئة السلامة الوطنية)

‏أعلنت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس إجلاء خمس عائلات من منازلهم بمنطقة وادي الربيع ومثلث الكهرباء، نتيجة ارتفاع منسوب المياه داخل المنازل بفعل الأمطار وموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وأشارت في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى إدخال فريق إسعاف مسنًا يحتاج إلى الإسعاف بأحد المنازل، منوهة إلى البحث عن أي عائلات تريد الخروج بسبب المياه.

وحثت الهيئة المواطنين القاطنين قرب مجرى وادي الربيع أخذ الحيطة والحذر لفيضان الوادي واتباع إجراءات السلامة.

كما دعت إلى نقل كل ما هو مهم من أوراق وأموال من الطوابق السفلية للطوابق العلوية، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل بالكامل إذا وصل ارتفاع منسوب المياه داخل المنزل إلى نصف متر.

