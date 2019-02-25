«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الإثنين 25 فبراير 2019, 10:37 صباحا
حقل الفيل النفطي في ليبيا. (رويترز)

قال ناطق باسم شركة «إيني» الإيطالية للطاقة إن حقل الفيل النفطي الليبي بات الآن آمنًا بعدما أمَّنه الجيش الوطني الليبي الخميس الماضي.

ونقل موقع مؤسسة «كالانيش إنجري نيوز» البريطانية المعنية بأخبار الطاقة والصلب، عن الناطق باسم شركة «إيني» قوله، إنه «لم يعد هناك أي خطر يهدد العاملين بحقل الفيل أو منشآته بأي شكل من الأشكال».

وينتج حقل الفيل، الذي تديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بالشراكة مع شركة «إيني»، نحو 75 ألف برميل نفط يوميًّا.

والخميس الماضي، أعلنت غرفة عمليات «الكرامة» للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بسط السيطرة على حقل الفيل «سلميًّا» وتأمينه؛ تمهيدًا لتسليمه إلى حرس المنشآت النفطية.

وفي رده على أسئلة لـ«كالانيش إنجري نيوز»، عبر البريد الإلكتروني، قال الناطق إن أنشطة الإنتاج في حقل الفيل لم تتأثر بأي صورة، مشيرًا إلى أن عملية الإنتاج بالحقل منتظمة.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أعلن الجيش الوطني تأمين حقل الشرارة الواقع أيضًا في الجنوب بالتعاون مع مجموعة من حرس المنشآت النفطية. لكن الحقل، المغلق منذ ديسمبر الماضي، لم يفتح بعد، إذ اشترطت مؤسسة النفط وجود ضمانات لموظفيها.

ويعتمد حقل الفيل على الطاقة الكهربائية التي تصله من حقل الشرارة.

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