مبعوث بريطاني يؤكد تطلع بلاده لتطوير العلاقات مع ليبيا

معيتيق والمبعوث البريطاني. (إدارة التواصل)

أكد المبعوث التجاري لرئيسة الوزراء البريطانية، هنري بدلينحهام، تطلع بلاده لتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا في كل المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ظهر الأحد مع المبعوث البريطاني، بإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وأكد المبعوث خلال اللقاء العمل على زيادة معدل التبادل التجاري، وتفعيل المعاهدات السابقة، ومنها مشاريع قطاعات الصحة، التعليم، الطاقة.

وجرى الاتفاق على الاستمرار في عقد الاجتماعات بين المختصين من البلدين بشكل دوري لتحديد أولويات المشاريع التي سيتم البدء فيها.

كما ناقش معيتيق مع مبعوث رئيسة الوزراء أوضاع الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة في بريطانيا وتسهيل إجراءاتهم.

حضر اللقاء سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكير.