ضبط أكبر تشكيل عصابي للسطو المسلح في بنغازي

سيارة تابعة للبحث الجنائي في بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، أمس الأحد، عن ضبط أكبر تشكيل عصابي في منطقتي الهواري وشارع النفق بطريق النهر في بنغازي، كان يقوم بعمليات سطو مسلح على المواطنين وتجار العملة، بحسب مدير المكتب الإعلامي بالإدارة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالإدارة العامة للبحث الجنائي لـ«بوابة الوسط» إن ضبط التشكيل العصابي جرى «بعد عملية كانت قد أُعد لها بعناية وامتدت على مدى شهرين من تجميع المعلومات والتحري والمتابعة».

وأضاف أن التشكيل العصابي كان يقوم «بسرقة أموال من داخل السيارات في سوق فينيسيا الحدائق حيث كانت آلية عمل هذه العصابة تبدأ بمراقبة وملاحقة المواطنين ورصد الأشخاص الذين يقومون بصرف أو شراء عملة الدولار في سوق فينيسيا وأماكن أخرى عندها يقومون بإعتراض الطريق عليهم ويتم سلب أموالهم».

وأشار المصدر إلى أن أفراد التشكيل العصابي «لديهم عمليات سطو على مولات الغذائية في أرض شبنة وحي السلام.... وقد أعترفوا من خلال الاستدلال على العديد من قضايا السرقة والسلب بقوة السلاح وقد تركزت أكثر قضاياهم في سوق فينيسيا».

وذكر المصدر أن أفراد التشكيل العصابي اعترفوا على «30 عملية سطو»، آملا «من كل من تعرض إلى عملية سطو عليه أثناء ذهابه أو خروجه من سوق فينيسيا أو أمام مول بمنطقتي حي السلام وأرض شبنة في الفترة السابقة، مراجعة مبنى الإدارة العامة للبحث الجنائي قسم التحري والاستدلال.. خلال يومان».