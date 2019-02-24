شاهد.. صنع الله يوضح أسباب عدم رفع «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله. (الإنترنت)

أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، أسباب عدم رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي في جنوب غرب البلاد منذ إعلانها في الثامن من ديسمبر 2018، مشيدا في الوقت ذاته بجهود كافة العاملين بالمواقع والمنشآت النفطية في مختلف مناطق البلاد.

وقال صنع الله في تعليق مصور بثته صفحة المؤسسة الوطنية للنفط مساء اليوم الأحد، حول الأوضاع في الحقول النفطية في الجنوب الليبي «إن هناك أسبابا دفعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة يوم تم إقفال الحقل يوم 9 ديسمبر 2018 الساعة الرابعة والنصف عصرا قبل 77 يوما» من الآن.

وأضاف أن عدم رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة جاء «بسبب وجود ظروف القوة القاهرة، هذه الظروف لا زالت موجودة إلى الآن وبالتالي يتعذر رفع حالة القوة القاهرة»، مبينا أن الحقل «تعرض في 9 ديسمبر 2018 إلى هجوم عنيف من قبل ما يعرف بحرس المنشآت النفطية أو الحراس في الحقل وأجبروا العاملين على إقفال الحقل».

وذكر صنع الله أنه «رغم المناشدات العديدة بعدم إقفال الحقل لأن هذا حقل كبير» إلا أنه لم يستجب أحد، مؤكدا أن «إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تواصلت مع جميع الجهات ذات العلاقة في كل ليبيا لمنع إقفال الحقل ولكن للأسف الشديد كانت إرادة إقفال الحقل من قبل الحراس ومن قبل ما وراء الحراس هي الأقوى وتم إقفال الحقل».

وأكد صنع الله أن «ما يهم المؤسسة الوطنية للنفط في هذه الحالة هو حماية عامليها»، مبينا أن هذه «مسؤولية أمام القانون... وخلال 77 يوما للأسف الشديد لم يحدث أي تطور في الوضع بالحقل ولا زالت المجموعات المسلحة موجودة داخل الحقل إلى الآن وإلى اليوم مازالت المجموعات المدنية موجودة أو الحراس القدامى مازالوا موجودين في الحقل وفي أطراف الحقل».

وتابع: «هذه المجموعة نعلم جميعا أنها قامت بأعمال تعنيف وإرهاب للعاملين وغيرها من الأعمال غير القانونية» ونبه إلى أن «هؤلاء الحراس يحرسون الحقل لكن الحقل تعرض إلى عشرات وأكثر من 112 حادثا خلال السنوات الماضية كلها نتج عنها خسائر مادية فادحة».

كما أكد أن «الحقل إلى الآن مازال مقفلا بسبب وجود مجموعة المدنيين هذه المليشيا المسلحة موجودة بعض العسكريين معهم أيضا» لافتا أن المؤسسة «قامت بإجراءات قانونية تجاههم جميعا وقدمت شكوى لتحريك دعوى جنائية ضدهم أمام مكتب النائب العام الليبي».

وقال: «نحن لدينا كل الدلائل وكل الشواهد وكل الإثباتات على ضلوعهم في أعمال الغلق وأعمال ترهيب العاملين وبعدين لكل حادث حديث». معيدا التأكيد بالقول: «الحقيقة الحقل ليس آمنا إلى الآن ما زالت نفس الظروف التي أجبرت المؤسسة على الإيقاف مازالت موجودة».

وأوضح صنع الله «مرة ثانية أؤكد أن الحقل مازال فيه مجموعة مسلحة داخل الحقل وفي أطرافه ونحن للأمانة كنا في شهر ديسمبر الماضي تحدثنا مع جميع الأطراف حول رفع حالة القوة القاهرة وأكدنا على ضرورة وجود مجموعة من المعايير يجب الإيفاء بها وإذا لم يتم الإيفاء بها فسنبقي حالة القوة القاهرة مفروضة».

ولفت صنع الله إلى أن المؤسسة قامت بعمل «ممتاز جدا على الأرض بإنشاء مناطق خضراء داخل الحقول ولكن اشترطنا أيضا أن يكون الحراس الذين قاموا بهذه الأعمال المشينة عليهم الخروج من الحقل وهذا كان شرطا أساسيا وإلى الآن لم يتم الإيفاء به ولا يزال الحراس موجودين».

وأشار إلى أن هناك «تواصلا بين الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط والقيادة العامة للقوات المسلحة أيضا وأبلغناهم بوجود المجموعات المسلحة وقدمنا لهم صور أوامر القبض الصادرة عن مكتب النائب العام الليبي وجميعهم لديهم علم بهذا الوضع الذي شرحنا لهم فيه الأسباب التقنية لعدم إمكاننا من الاستمرار في العمليات في ظل وجود حظر جوي».

وأكد صنع الله في ختام توضيحه على حياد المؤسسة الوطنية للنفط وتواصلها مع الجميع بما فيهم القيادة العامة للقوات المسلحة وأن الهدف في هذا الشأن «واحد» وشدد على أن استقرار ليبيا لن يحدث إلا باستقرار إنتاج النفط.