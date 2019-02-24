تدشين مقر إداري جديد لشركة الراحلة للخدمات النفطية في طبرق

مراسم وضع حجر الساس للمقر الجديد لشركة الراحلة في طبرق. (الإنترنت)

جرى صباح اليوم الأحد، تدشين مقر إداري جديد لصالح شركة الراحلة للخدمات النفطية بمدينة طبرق بحضور مجلس إدارة الشركة ومدير إدارة التسويق والمبيعات فرع طبرق.وعضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي وآمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق ميمون عبدالرسول وهاشم فرج وعضو مجلس إدارة شركة البريقة خيرالله صالح.

وقال عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق، ميمون عبدالرسول في كلمته بالمناسبة إن إنشاء المقر الجديد لشركة الراحلة «سوف يحل جزءا كبيرا من مشاكل الشركة التي تعاني تكدس الموظفين في مقر صغير»، مشيرا إلى أن الشركة «تقدم خدمات واسعة لمنطقة البطنان وما جاورها».

يشار إلى أن شركة الراحلة للخدمات النفطية هي إحدى الشركات النفطية الخدمية التي تقوم بتوزيع الوقود على المحطات التابعة لها في نطاق المنطقة.