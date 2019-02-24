إصابة شاب برصاص عشوائي بمنطقة الرويسات في بنغازي

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث شابًا أصيب برصاص عشوائي قرب مدرسة قرطبة بمنطقة الرويسات في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الشاب عبدالسلام فرج العريبي (30 عامًا) أصيب بطلق ناري عشوائي في اليد اليمنى بمنطقة الرويسات.

وأضافت البرغثي أن حالة العريبي «مستقرة وإصابته ليست خطيرة»، مؤكدة تقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة له بالمستشفى.

يشار إلى أن مدينة بنغازي تعاني فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق؛ مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين ما بين قتيل وجريح.