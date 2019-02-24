وصول شحنتين من الكتاب المدرسي إلى مينائي طرابلس ومصراتة

إحدى شحنات الكتاب المدرسي التي جرى توزيعها مع انطلاق الدراسة. (أشيفية: الإنترنت)

أكد مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية المكلف بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، الطاهر حبيب وصول شحنتين من الكتاب المدرسي إلى مينائي طرابلس ومصراتة، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال كلمة حبيب بالاجتماع العادي الأول للعام 2019م، لمراقبي التعليم بالبلديات الذي عقد اليوم الأحد بقاعة واغادوغو في بلدية سرت.

ونقلت صفحة الوزارة عن حبسب قوله إن شحنتي الكتاب المدرسي بمينائي طرابلس ومصراتة «جاري العمل على إتمام عملية استخراجهما لتوزيعهم على المدارس».

وأشار حبيب إلى أن «الشحنة الموجودة بميناء مصراتة سوف تكون بمخازن الكتب مع نهاية الأسبوع الحالي، أما بالنسبة للشحنة الموجودة بميناء طرابلس، فسيتم إنهاء إجراءات استخراجها في مدة لا تتجاوز الأسبوعين على أقل تقدير».