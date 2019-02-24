عميد سبها يناقش مع مسؤولي «يونيسيف» أوضاع البنية التحتية بالبلدية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 24 فبراير 2019, 09:07 مساء
اجتماع عميد سبها مع مسؤولي يونيسيف في تمنهنت. (تصوير: رمضان كرنفودة)

عقد عميد بلدية سبها، حامد رافع الخيالي، اليوم الأحد، ببلدة تمنهنت في بلدية وادي البوانيس (شمال سبها) اجتماعا مع مسؤولين من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) ضم منسق التعليم ومدير المشاريع بالمنظمة الأممية.

وقال الخيالي لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع تركز على مناقشة أوضاع البنية التحتية بسبها وخصوصا المدراس وشبكة الصرف الصحي بالمدينة وما ستقدمه «يونسيف» لمدينة سبها رغم ما قدمته من قبل.

وذكر مصدر من مركز سبها الطبي لـ«بوابة الوسط» إن وفد من منظمة الصحة العالمية قام اليوم بزيارة إلى المركز لتفقد أوضاعها والاطلاع على احتياجاته.

يشار إلى أن زيارة وفد منظمة الصحة العالمية لمركز سبها الطبي جاءت بعد زيارة رئيس البعثة الأممية غسان سلامة إلى مدينة سبها فى الشهر الماضي.

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