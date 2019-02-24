مصادر: الجيش يدخل القطرون بعد تفعيل الغرفة الأمنية وإعلان الطوارئ

قلعة القطرون. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مصادر مسؤولة ومطلعة، اليوم الأحدـ إن قوات الجيش الوطني الليبي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ستدخل إلى بلدة القطرون جنوب غرب البلاد بعد تفعيل الغرفة الأمنية المشتركة.

وقالت المصادر في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن «قوات الجيش ستدخل إلى القطرون بعد الإعلان عن تفعيل الغرفة الأمنية المشتركة القطرون، وإعلان حالة الطوارئ تحسبًا لأي طارئ».

وأوضحت المصادر، أن اجتماعا عقد في بلدة القطرون «لتنسيق دخول القوات المسلحة الليبية خصوصًا أن هناك فارين من معارك سبها ومرزق ولهذا تم إعلان حالة الطوارئ بالقطرون».

وأكدت المصادر، أن أهالي القطرون استقبلوا «عددًا من النازحين من مرزق».