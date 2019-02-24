جامعة بني وليد تبدأ تنفيذ مشروع الإدارة الإلكترونية المتكاملة للجامعة

تركيب الأبراج الخاصة بالشبكة الشاملة للمنظومات وخدمات الإنترنت بجامعة بني وليد. (الإنترنت)

بدأت إدارة جامعة بني وليد، اليوم الأحد، في تركيب الأبراج الخاصة بالشبكة الشاملة للمنظومات وخدمات الإنترنت بمختلف كليات الجامعة ضمن «مشروع الإدارة الإلكترونية المتكاملة للجامعة».

وقال مدير المكتب الإعلامي بجامعة بني وليد، فرج الشقار لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من مشروع الإدارة الإلكترونية المتكاملة «هو تحويل العمل الإداري العادي من إدارة يدوية إلى إدارة باستخدام الحاسوب والاعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد في اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وبأقل التكاليف».

وأضاف الشقار أن رئيس جامعة بني وليد الأستاذ الدكتور عبدالحميد الشندولي ناقش مع رئيس اللجنة الاستشارية للدعم الإلكتروني، ومدير عام مركز الامتياز للحوكمة الإلكترونية التابع لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني مستجدات مشروع الإدارة الإلكترونية المتكاملة للجامعة والاستعداد للدخول في المرحلة الثانية ووضع الجدول الزمني لها.