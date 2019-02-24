ورشة عمل لاستعراض محتوى الدليل التدريبي للعاملين بالسجون الليبية

ورشة العمل حول التدريبي للعاملين بالسجون. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

شهد مقر ديوان جهاز الشرطة القضائية في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، ورشة عمل خصصت لاستعراض محتوى الدليل التدريبي الموجه للعاملين بالسجون في ليبيا، وفق ما نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صفحته على «فيسبوك».

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الورشة تأتي «في إطار البرنامج المشترك للشرطة والأمن» ونظمها «كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن محتوى الدليل التدريبي الموجه للعاملين بالسجون في ليبيا جرى «إعداده بالشراكة مع وزارة العدل» وأكد أنه «أعد وفقاً للتشريعات الوطنية الليبية وأفضل الممارسات الدولية بهدف تعزيز قدرات العاملين في جهاز الشرطة القضائية في جميع أنحاء البلاد».

وحضر ورشة العمل رئاسة جهاز الشرطة القضائية واللجنة الفنية المختصة بمراجعة وتطوير المناهج ومديرو الإدارات.