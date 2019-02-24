إدارة الخدمات الصحية ببني وليد تفتتح عيادة جديدة لتقديم الخدمات الطبية

عيادة الأنف والذن والحنجرة الجديدة بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد. (الإنترنت)

افتتحت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، اليوم الأحد، عيادة جديدة في تخصص الأنف والأذن والحنجرة بمجمع العيادات الخارجية في المدينة، ليتسنى لها تقديم الخدمات الطبية لأهالي وسكان المدينة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن العيادة الجديدة افتتحت بهدف تطوير الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمدينة.

وذكر أبوالنيران أن العيادة الجديدة «ستعمل وفق معايير صحية بإدارة أفضل الأطباء المختصين في مجال الأنف والأذن والحنجرة في مدينة بني وليد»، مؤكدا أن إدارة الخدمات الصحية «تسعى دائما إلى توفير كافة التقنيات وأحدث الأجهزة التي تساعد على تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي المدينة».