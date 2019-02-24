مدير مطار سرت: لم نتسلم أي ميزانية مالية لصيانة مرافق المطار

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 24 فبراير 2019, 05:52 مساء
برج المراقبة في مطار سرت. (أرشيفية: صفحة سرت نيوز على فيسبوك)

أكد مدير عام مطار سرت الدولي، صلاح أبوجازية أن إدارته «لم تستلم أي ميزانية مالية» لغرض صيانة مرافق المطار حتى الآن، رغم الوعود بتخصيص ميزانية ودعم مالي من المجلس الرئاسي بالخصوص ومصلحة المطارات وغيرها.

وأوضح أبوجازية لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن ما يجرى حاليا بمرافق المطار منذ ثلاثة أشهر «هى من دعم محلى وتبرعات من مختلف الجهات الحكومية بسرت وشركة محلية من مصراتة تقوم بصيانة انجرفات مهبط المطار».

وناشد مدير مطار سرت الدولى، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، بضرورة تنفيد ما جرى الاتفاق عليه والوعود السابقة خلال زيارة السراج لمدينة سرت فى أكتوبر 2018، والتي وعد خلالها بتخصيص ميزانيات ودعم مالى للمطار وغيره من الجهات ذات العلاقة.

وأشار أبوجازية إلى أن المعوقات التي توجه إدارة مطار سرت الدولي تتمثل في «عدم توفر الأجهزة الملاحية الضرورية بالمطار»، موضحا أن نسبة الانجاز فى أعمال الصيانة بشكل كامل لمرافق المطار «تجاوزات 60%».

وتوقع أبوجازية استكمال أعمال الصيانة بالمطار وإعادة استنئاف العمل به خلال يونيو المقبل، مشيرا إلى أن المطار «سيكون جاهزا أيضا خلال الشهر المقبل وبإمكانه استقبال طائرة ركاب لأن المدينة تحتضن ملتقى لأعيان القبائل والمدن الليبية بداية شهر مارس».

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