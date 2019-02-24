بلدية صبراتة تطالب مستخدمي طريق البحر بالحذر بعد سقوط خطوط الضغط العالي

الطريق الساحلي في صبراتة. (الإنترنت)

حذر المجلس البلدي صبراتة، اليوم الأحد، مستخدمي الطريق المحاذي لشاطئ البحر، الرابط بين مصيف الوادي حتى التقاطع والمعروف بـ«تقاطع مصيف صرمان»، بضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ بسبب سقوط خطوط الضغط العالي المعروفة بـ«الحداش ألف».

وأكد المجلس البلدي صبراتة، عبر صفحته على «فيسبوك»، وجود عوائق أخرى على الطريق كالحجارة وأغصان الأشجار، لافتًا إلى أن التنبيه يشمل كذلك الطريق الرابط بين صبراتة وقاليل ، المعروف بطريق السكة، وذلك بسبب سقوط بعض الأشجار.

وأوضح المجلس البلدي صبراتة، أن فرقًا مختصة باشرت على الفور إزالة العوائق من الطريق، مكررة التنبيه على المواطنين بضرورة الحذر من استخدام تلك الطرق.