وكيل «تعليم الوفاق» يطالب بالاستعداد للفصل الدراسي الثاني

وكيل وزارة التعليم خلال اجتماع مع مراقبي التعليم. (وزارة التعليم)

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، أهمية الاستعداد الجيد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018 / 2019م.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الأول لوزارة التعليم للعام 2019م بمراقبات التعليم على مستوى البلديات والمصالح والمراكز، الذي احتضنته مدينة سرت بمقر مجمع قاعات واقادوقو، السبت، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق اجتماع وكيل الوزارة خلال الاجتماع مع مراقبي التعليم بالبلديات إلى الكتاب المدرسي والمعلمين والتجهيزات التعليمية. كما تم استعراض خطة عمل مصلحة المرافق التعليمية لإنشاء عدد من المدارس الجديدة وصيانة المدارس الحالية.

وتناول المجتمعون في النقاش آليات تسجيل طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية لهذا العام 2018 / 2019 م.

وشدد الوكيل على ضرورة إنجاز الملاك الوظيفي للمراقبات التي لم تلتزم بتسليم الملاك الخاص بالمؤسسات التعليمية وديوان المراقبة في الموعد المحدد لها، مشيرًا إلى أهمية متابعة وإنجاز الإجراءات الإدارية للمعلمين والمعلمات الجدد ومعلمي الميزة في أسرع وقت ممكن.

و استعرض الوكيل الموقف العام لكل مراقبة من حيث صرف علاوة الحصة، والمصروفات التشغيلية للمؤسسات التعليمية العام الماضي والإجراءات الجديدة للعام الحالي.

حضر الاجتماع 51 مراقب تعليم من كافة المناطق، وعدد من رؤساء الإدارات العامة والهيئات بالوزارة .