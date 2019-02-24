وكيل «تعليم الوفاق» يطالب بالاستعداد للفصل الدراسي الثاني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 فبراير 2019, 10:37 صباحا
وكيل وزارة التعليم خلال اجتماع مع مراقبي التعليم. (وزارة التعليم)

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، أهمية الاستعداد الجيد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018 / 2019م.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الأول لوزارة التعليم للعام 2019م بمراقبات التعليم على مستوى البلديات والمصالح والمراكز، الذي احتضنته مدينة سرت بمقر مجمع قاعات واقادوقو، السبت، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

 وتطرق اجتماع وكيل الوزارة خلال الاجتماع مع مراقبي التعليم بالبلديات إلى الكتاب المدرسي والمعلمين والتجهيزات التعليمية. كما تم استعراض خطة عمل مصلحة المرافق التعليمية لإنشاء عدد من المدارس الجديدة وصيانة المدارس الحالية.

 وتناول المجتمعون في النقاش آليات تسجيل طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية لهذا العام 2018 / 2019 م.

وشدد الوكيل على ضرورة إنجاز الملاك الوظيفي للمراقبات التي لم تلتزم بتسليم الملاك الخاص بالمؤسسات التعليمية وديوان المراقبة في الموعد المحدد لها، مشيرًا إلى أهمية متابعة وإنجاز الإجراءات الإدارية للمعلمين والمعلمات الجدد ومعلمي الميزة في أسرع وقت ممكن.

و استعرض الوكيل الموقف العام لكل مراقبة من حيث صرف علاوة الحصة، والمصروفات التشغيلية للمؤسسات التعليمية العام الماضي والإجراءات الجديدة للعام الحالي.

حضر الاجتماع 51 مراقب تعليم من كافة المناطق، وعدد من رؤساء الإدارات العامة والهيئات بالوزارة .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
جهاز المنتخب الليبي يكشف فائدة الخسارة الودية وجاهزية نشنوش لجنوب أفريقيا
رياضة محلية
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
وسط تخويف من السيناريو الليبي.. تظاهرات شعبية ضد ترشح بوتفليقة
عربى
المنتخب الوطني يخوض مرانًا على شواطئ تونس
رياضة محلية
شقيقتان سعوديتان تختبئان في هونغ كونغ لأشهر بعد الهرب من أسرتهما
عربى
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: أول إقرار رسمي بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر
ليبيا
وزارة الدفاع الأميركية تعلن عن تحليق استطلاعي فوق روسيا
دولى
الأرصاد الجوية تحذّر من السيول وتقلبات الطقس مطلع الأسبوع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سحرية لإزالة الخدوش من أثاثك الجلدي