ضبط عصابة لسرقة الأغنام في الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 فبراير 2019, 08:30 صباحا

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط أحد أفراد عصابة تمتهن سرقة الأغنام من داخل المزارع في الجفارة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن ضبط المتهم جاء بالتعاون بين أعضاء وحدة التحرى والمعلومات الكريمية مع قوة الإسناد الفرقة الثانية التابعة لمديرية أمن الجفارة، بعد البحث والتحري عن البلاغات التي ترد إلى مراكز الشرطة.
واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب العديد من السرقات من أماكن مختلفة رفقة عدد من الأشخاص، حسب الوزارة. حيث ضُبطت المسروقات بمنطقة الهيرة بالتعاون مع مركز شرطة العزيزية.

وأشار البيان إلى استرجاع 80 رأس أغنام سرقتها العصابة، والتعرف على بعض أصحابها، مطالبًا المواطنين الذين تعرضوا لسرقة أغنامهم بمراجعة وحدة التحري والمعلومات الكريمية.
 

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