طبرق تستضيف ملتقى «المعلم المتميز»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 24 فبراير 2019, 01:51 صباحا

أقامت الجمعية الليبية للجودة بطبرق بالتعاون مع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بطبرق ومكتب التدريب بجامعة طبرق ملتقى جائزة المعلم المتميز لعام 2018 وذلك بدعوة عدد من المعلمات الفائزات بالجائزة على مستوى ليبيا وعرض تجاربهن في هذه المسابقة للإستفادة من مشاركتهن وكان اللقاء بمدرج كلية العلوم بجامعة طبرق.

وقال يوسف قناوي مدير مكتب التدريب بالجامعة اليوم الجمعة لـ«بوابة الوسط» إن «اللقاء كان مميزًا وعرضت الفائزات أفكار مميزة تم تنفيذها في مدارسهن وهى مدارس عامة ، موضحًا بأن المشاركات قامن بهذه المبادرات بأقل الإمكانيات المادية ولكن بفكر وحماس منقطع النظير».

وقدم قناوي «الشكر لجامعة طبرق والمؤسسة الليبية للبحوث والدراسات والتنمية والمعلمات اللاتي حضرن الملتقى وهن: إيمان صالح بشاشة من بنغازي وأمل سالم بوهدمة من البيضاء وسالمين عبدالله يوسف من الأبيار».

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