إصابة طفل برصاص عشوائي بمنطقة الليثي في بنغازي

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث طفلاً أُصيب برصاص عشوائي أمام مسجد الأوزعي بمنطقة الليثي في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الطفل منتصر منصور المبروك الترهوني (7 أعوام) أُصيب بطلق ناري عشوائي في اليد اليمنى بمنطقة الليثي.

وأوضحت البرغثي، أن حالة المصاب «مستقرة وإصابته ليست خطيرة»، مؤكدة أنه تلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

وتعاني بنغازي كغيرها من المدن الليبية فوضى انتشار السلاح، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.