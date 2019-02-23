توفير مقر موقت لجهاز الدعم المركزي بـ«طبرق الطبي» لتأمين المركز

اجتماع مسؤول ملف الصحة ببلدية طبرق مع مسؤولي الدعم المركزي والمركز الطبي. (الإنترنت)

أعلن عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق، عبدالكريم بوطابونة، أن البلدية توصلت «لاتفاق مبدئي» مع إدارة مركز طبرق الطبي من أجل توفير مقر موقت لجهاز الدعم المركزي داخل المركز من أجل تأمينه بالكامل وحمايته من أية خروقات أمنية.

وقال بوطابونة لـ«بوابة الوسط» إن اجتماعًا عُـقد، صباح اليوم السبت، بقاعة الاجتماعات بمركز طبرق الطبي بين إدارة المركز والمسؤولين الأمنيين خُصِّص لبحث «آلية تأمين وحماية مداخل ومخارج المركز وضرورة إلزام المواطنين بمواعيد رسمية ثابتة للزيارات».

وأضاف بوطابونة المسؤول عن ملف الصحة ببلدية طبرق أن «المجلس التسييري للبلدية عقد في وقت سابق اجتماعًا مع جهاز الدعم المركزي، فرع طبرق من أجل تأمين مقر المركز الطبي ومقر البلدية، وتم الاتفاق مبدئيًّا لتوفير مقر موقت لجهاز الدعم بالمركز وتأمين المركز الطبي بالكامل وحمايته من أية خروقات أمنية».

وأشار إلى أن مدير عام مركز طبرق الطبي سبق أن تقدم للمجلس البلدي السابق والمجلس التسييري الحالي «بمذكرة شكوى لوضع حل جذري لمشكلة انعدام الأمن بالمركز، والتهجم على الأطقم الطبية أكثر من مرة، وهذا الأمر سبب عزوفًا كبيرًا لدى العناصر الطبية، خاصة من النساء في أوقات المساء، وهذا ما دعانا للتدخل وتكليف قوة مهمتها الرئيسية تأمين المركز بالكامل وإلزام المواطنين والزوار بموعد ثابت للزيارة».

وطالب بوطابونة المواطنين في طبرق وما جاورها «بضرورة احترام القانون، والالتزام بمواعيد الزيارة المخصصة من الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة عصرًا»، محذرًا مَن يخالف ذلك بأنه «سيعرض نفسه للعقوبة من الجهات المختصة، خاصة مَن يقتحمون الأبواب بالقوة بحجة أن لديهم مريضًا في حالة حرجة أو غيرها».