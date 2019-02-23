توفير مقر موقت لجهاز الدعم المركزي بـ«طبرق الطبي» لتأمين المركز

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 23 فبراير 2019, 06:54 مساء
اجتماع مسؤول ملف الصحة ببلدية طبرق مع مسؤولي الدعم المركزي والمركز الطبي. (الإنترنت)

أعلن عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق، عبدالكريم بوطابونة، أن البلدية توصلت «لاتفاق مبدئي» مع إدارة مركز طبرق الطبي من أجل توفير مقر موقت لجهاز الدعم المركزي داخل المركز من أجل تأمينه بالكامل وحمايته من أية خروقات أمنية.

وقال بوطابونة لـ«بوابة الوسط» إن اجتماعًا عُـقد، صباح اليوم السبت، بقاعة الاجتماعات بمركز طبرق الطبي بين إدارة المركز والمسؤولين الأمنيين خُصِّص لبحث «آلية تأمين وحماية مداخل ومخارج المركز وضرورة إلزام المواطنين بمواعيد رسمية ثابتة للزيارات».

وأضاف بوطابونة المسؤول عن ملف الصحة ببلدية طبرق أن «المجلس التسييري للبلدية عقد في وقت سابق اجتماعًا مع جهاز الدعم المركزي، فرع طبرق من أجل تأمين مقر المركز الطبي ومقر البلدية، وتم الاتفاق مبدئيًّا لتوفير مقر موقت لجهاز الدعم بالمركز وتأمين المركز الطبي بالكامل وحمايته من أية خروقات أمنية».

وأشار إلى أن مدير عام مركز طبرق الطبي سبق أن تقدم للمجلس البلدي السابق والمجلس التسييري الحالي «بمذكرة شكوى لوضع حل جذري لمشكلة انعدام الأمن بالمركز، والتهجم على الأطقم الطبية أكثر من مرة، وهذا الأمر سبب عزوفًا كبيرًا لدى العناصر الطبية، خاصة من النساء في أوقات المساء، وهذا ما دعانا للتدخل وتكليف قوة مهمتها الرئيسية تأمين المركز بالكامل وإلزام المواطنين والزوار بموعد ثابت للزيارة».

وطالب بوطابونة المواطنين في طبرق وما جاورها «بضرورة احترام القانون، والالتزام بمواعيد الزيارة المخصصة من الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة عصرًا»، محذرًا مَن يخالف ذلك بأنه «سيعرض نفسه للعقوبة من الجهات المختصة، خاصة مَن يقتحمون الأبواب بالقوة بحجة أن لديهم مريضًا في حالة حرجة أو غيرها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني يخوض مرانًا على شواطئ تونس
رياضة محلية
شقيقتان سعوديتان تختبئان في هونغ كونغ لأشهر بعد الهرب من أسرتهما
عربى
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر
ليبيا
وزارة الدفاع الأميركية تعلن عن تحليق استطلاعي فوق روسيا
دولى
الأرصاد الجوية تحذّر من السيول وتقلبات الطقس مطلع الأسبوع
ليبيا
أنقذوا قبالة ليبيا.. مهاجرو «ديتشوتي» يُقاضون الحكومة الإيطالية
ليبيا
تراجع سلة العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية
ليبيا
رويترز: بنغازي منقسمة حول السلطات التي يجب أن يمتلكها حفتر
ليبيا
طفل ليبي يفوز بشطرنجية «أرينا الدولية» في الإسكندرية
رياضة محلية
ذكرى إسقاط طائرة الركاب الليبية بصواريخ إسرائيلية في سيناء
ليبيا
بقيمة 400 مليار دولار.. «خطة استثمار مناخية» في منطقة الساحل الأفريقي
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى يؤدي الزواج إلى الموت؟