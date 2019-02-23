السراج يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 فبراير 2019, 05:46 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت)

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج مساء اليوم السبت، إلى مطار شرم الشيخ الدولي على رأس وفد ليبي للمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى، التي ستعقد في مصر يومي الأحد والإثنين، وفق ما نشرته موقع «بوابة أخبار اليوم» المصرية.

وقال الموقع إن القمة العربية الأوروبية هي الأولى من نوعها، التي تقام في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وتستضيفها مدينة شرم الشيخ على مدار يومي 24 و 25 فبراير.

وأضاف أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، سيفتتح القمة العربية الأوروبية الأولى إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ومن الجانب العربي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وملك البحرين حمد بن عيسى، ورئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري.

ومن رؤساء الدول الأوروبية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إلى جانب رؤساء دول ورؤساء حكومات عدد من الدول العربية والأوروبية، وفق «بوابة أخبار اليوم».

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