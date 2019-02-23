وفد من مرزق يطلع المبعوث الأممي على أوضاع المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 فبراير 2019, 04:26 مساء
غسلان سلامة يتوسط وفد مرزق خلال اللقاء الذي جرى بمقر البعثة في طرابلس. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: «إن وفدًا من نواب وأعيان وممثلي مدينة مرزق في الجنوب الليبي» أطلع رئيس البعثة، غسان سلامة، «على الأوضاع الأمنية والإنسانية الصعبة التي تعيشها مدينتهم».

وأضافت البعثة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» أن سلامة وعد وفد مرزق خلال اللقاء، الذي جرى اليوم السبت بمقر البعثة في العاصمة طرابلس، «بتسخير إمكانات البعثة لحماية المدنيين وإسعاف الجرحى وتأمين المواد الطبية والغذائية الضرورية».

يشار إلى أن مدينة مرزق، جنوب البلاد، تشهد منذ أكثر من أسبوعين توترًا أمنيًّا وسط محاولات من قبل قوات الجيش الوطني الليبي التابعة للقيادة العامة للسيطرة على المدينة بعد أن تمكنت من الدخول إليها يوم الأربعاء الماضي.

وفيما قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: «إن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على مرزق وتواصل مطاردة الإرهابيين» خارجها، نفت مصادر محلية في المدينة ذلك، وقالت إن المواجهات مستمرة.

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