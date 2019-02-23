السراج يبحث سبل تشغيل محطة أوباري الغازية للكهرباء إثر إغلاق حقل الشرارة

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة. (حكومة الوفاق)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم السبت، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، سبل تشغيل محطة أوباري الغازية للكهرباء، إثر إغلاق حقل الشرارة بسبب إعلان حالة القوة القاهرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، الوضع الحالي لشبكة الكهرباء، ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الشركة لإنهاء مشاكل طرح الأحمال، واستكمال المشروعات التي تم التعاقد لتنفيذها لحل الأزمة، وما تتطلبه بعض المحطات من أعمال صيانة.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تشغيل محطة أوباري الغازية للكهرباء، إثر إغلاق حقل الشرارة بسبب إعلان حالة القوة القاهرة وعدم قدرة المهندسين لاستئناف عملهم، كما عرض المهندس حمزة على رئيس المجلس الرئاسي تقريراً يتعلق بالخدمات المختلفة للقطاع.

وكانت مؤسسة النفط قالت الأربعاء الماضي، إنها ستعيد فتح حقل الشرارة النفطي، وهو أكبر حقول البلاد، فقط بعد إجراء عملية تفتيش للتحقق من استباب الأمن، ردًا على دعوة رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي، للمؤسسة باستئناف عمليات الإنتاج في حقل الشرارة.

بدوره، قال رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للجيش الليبي اللواء ناجي المغربي، في تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط»، إن إدارته تسلمت بشكل رسمي مهام تأمين وحراسة حقل الشرارة النفطي في الجنوب الغربي الليبي.

وأكد المغربي أن الحقل الذي يتبع شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية هو آمن تمامًا موجهًا الدعوة للمؤسسة الوطنية للنفط لرفع القوة القاهرة عنه واستئناف إنتاج النفط في أي وقت يريدون.

وأردف المغربي: «لدينا تعليمات من القيادة العامة بعدم التدخل في عمل موظفي الحقل وتوفير مناخ عمل مريح لهم»، مضيفًا أن القوة الموجودة الآن في الحقل جميعها من جهاز حرس المنشآت النفطية.