الصيد البحري: أمطار على طول الساحل وسرعة الرياح تصل إلى 45 عقدة

أظهرت نشرة الصيد البحري هبوب رياح شمالية غربية إلى شمالية قوية إلى عاصفة على الساحل الممتد من رأس اجدير حتى مصراتة تصل سرعتها إلى 45 عقدة.

وتوقعت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت، وجود فرصة لسقوط أمطار غزيرة على طول الساحل الليبي سواء من رأس اجدير إلى سرت أو من الخليج إلى طبرق، تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

ـ الرياح شمالية غربية إلى شمالية على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى مصراتة، بينما تكون الرياح غربية على ساحل سرت بسرعة تتراوح بين 20 إلى 30 عقدة وتصل إلى 45 عقدة على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى مصراتة.

ـ فرصة سقوط أمطار غزيرة على طول الساحل تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرؤية متوسطة إلى ضعيفة أثناء سقوط المطر.

ـ البحر قليل الاضطراب إلى شديد الاضطراب، و ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 4.5 متر، ودرجة حرارة سطح البحر بين 14 إلى 15 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

ـ الرياح جنوبية غربية (باش) إلى غربية، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية (شلوق) على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق سرعته بين 10 إلى 20 مترا.

ـ فرصة سقوط أمطار غزيرة على طول الساحل تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرؤية متوسطة إلى ضعيفة أثناء سقوط المطر.

ـ البحر قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 إلى 2.5 متر، و تتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 14 إلى 15 درجة مئوية.