العملات الدولية تبدأ تعاملات الأسبوع بانخفاض طفيف أمام الدينار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 فبراير 2019, 01:42 مساء

بدأت أسعار صرف العملات الدولية تعاملات الأسبوع اليوم السبت بانخفاض طفيف أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، وذلك مقارنة بمستوياتها في نهاية الأسبوع ، خصوصا العملة الأميركية التي عادت إلى  المستوى الذي سجلته الأربعاء الماضي.

فقد تراجع سعر صرف الدولار إلى 4.49 دينار اليوم السبت، مقابل 4.51 دينار الخميس نهاية الأسبوع الماضي، بفارق ثلاثة قروش.

كما انخفضت العملة الأوروبية الموحدة، ليسجل اليورو اليوم سعر 5.04 دينار، مقابل 5.07 دينار أول من أمس، وبفارق ثلاثة قروش أيضا.

والحال نفسها حدثت للعملة البريطانية، إذ تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى 5.69 دينار مقابل 5.71 دينار ، بفارق قرشين اثنين.

كذلك انخفضت العملة التركية والعملة التونسية، إذ سجل سعر صرف الليرة التركية 0.84 دينار اليوم مقابل 0.85 دينار أول من أمس، والدينار التونسي إلى 1.42 دينار مقابل 1.43 دينار.

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