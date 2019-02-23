بعد أسبوعين على توقيف رئيسها.. السراج يناقش الوضع الإداري للمؤسسة الليبية للاستثمار

رئيس المجلس الرئاسي السراج خلال اجتماع عقده صباح اليوم بحضور الجهيمي، وبومطاري، والعيساوي حول مؤسسة الاستثمار. (صورة من الوفاق)

ناقش رئيس المجلس الرئاسي رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، الوضع الإداري الحالي للمؤسسة واتخذ جملة من المعالجات بشأنه، بعد أسبوعين على توقيف رئيس مجلس إدارتها والمدير التنفيذي لها علي محمود حسن،

جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم السبت بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس، برئاسة السراج، وبحضور وزراء التخطيط الدكتور الطاهر الجهيمي، والمالية فرج بومطاري، والاقتصاد والتجارة الدكتور علي العيساوي، وسعيد الحضيري ومحمد هويدي، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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واستعرض الاجتماع الوضع الإداري الحالي للمؤسسة واتخذ جملة من المعالجات بشأنه، كما بحث عددا من الموضوعات والتقارير ذات العلاقة بنشاط المؤسسة وتقييم أدائها.

وفي ختام الجلسة تم تحديد موعد لاجتماع آخر بتاريخ 24 مارس المقبل لمناقشة العديد من القضايا الهامة.

وكان مصدر بالمؤسسة الليبية للاستثمار أكد في 6 فبراير الجاري، توقيف رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة، علي محمود حسن، بعد أن استدعي إلى مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس.

وأضاف المصدر لـ«بوابة الوسط» أن محمود حسن بقي ساعات رهن التحقيق بمكتب النائب العام، قبل أن يصدر أمر بتوقيفه مدة يومين على ذمة التحقيق لدى قوة الردع، بقاعدة معيتيقة بطرابلس.

وعلمت «بوابة الوسط» من مصادر قانونية أن مكتب النائب العام استدعى رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن. ورجحت أن يكون قد أوقف على ذمة التحقيق بشأن قضايا لم يفصح عن تفاصيلها.

وقال مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان تلقته «بوابة الوسط» إنها «ستمضي قدما بالاستمرار في عمليات التدقيق والمحاسبة» لاستعادة السيطرة والإشراف المباشر على صناديق الاستثمار المملوكة لها في إطار سلسلة إجراءات إصلاحية أوسع نطاقا.

وأكد مجلس الإدارة في البيان أن هذه الإجراءات التي بدأتها المؤسسة جاءت «لتعزيز وتطوير عمليات ونظم الحوكمة وتقديم التقارير، وذلك يشمل إنهاء العديد من القضايا القانونية ذات الصلة بأفراد ليس لديهم أي تخويل رسمي من المؤسسة بالتصرف»

رئيس المجلس الرئاسي السراج خلال اجتماع عقده صباح اليوم بحضور الجهيمي، وبومطاري، والعيساوي حول مؤسسة الاستثمار. (صورة من الوفاق)