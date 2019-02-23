الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وتحدد المناطق المتأثرة بهطول الأمطار الغزيرة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من حدوث تقلبات جويـة على مناطق شـمال ليبيا اليوم السبـت، مصحوبًا بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم، إن هناك رياحًا نشطة إلى قوية خاصة على مناطق الشمال الغربى تتراوح سرعتها بين (60 – 80)كم/س وسقوط أمطار متوسطة إلى جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد أحيانًا.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة يوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربى وكذلك مناطق (سهل بنغازى والجبل الأخضر)، ما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية مع تساقط الثلوج على بعض مناطق الجبل الغربي والحمادة.