تفعيل مركز العمليات المشتركة لمراقبة الحدود بين ليبيا والنيجر والسودان وتشاد

الإجتماع الوزاري الرابع بشأن متابعة تنفيذ اتفاق التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة. (خارجية الوفاق)

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، أنها وقعت مع النيجر والسودان وتشاد، اللائحة التنفيذية لمركز العمليات المشتركة لتأمين الحدود المشتركة مع السودان وتشاد والنيجر.

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الوزاري الرابع لتأمين ومراقبة الحدود المشتركة بين النيجر وليبيا وتشاد والسودان المنعقد في نيامي عاصمة النيجر.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها مساء أمس الجمعة، إن الاجتماع ناقش التنفيذ الفعلي للبروتوكول الموقع في 31 مايو 2018 في العاصمة التشادية انجامينا، وأشار البيان إلى اتفاق الوزراءعلى تسمية مندوبيهم في مركز العمليات بأسرع وقت، داعيًا لجنة التنسيق والمتابعة للاجتماع في أسرع وقت في انجامينا.

وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ورؤساء أركان القوات المسلحة ورؤساء أجهزة المخابرات والاستخبارات في الدول الأربع الموقعة على الاتفاق وهي السودان وليبيا وتشاد والنيجر.

وتنشط على الحدود المشتركة بين هذه الدول عصابات تهريب، منها ما يختص في تهريب البشر وأخرى في السلاح، إضافة إلى عصابات تهريب الوقود المدعوم من ليبيا إلى دول أخرى.

ووقع السودان وتشاد وليبيا والنيجر في يونيو 2018، اتفاقا لمراقبة وضبط الحدود، وتعزيز التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة.

وينص الاتفاق على تسيير دوريات مشتركة أو متوازية على الحدود وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى إنشاء مركز لإدارة العمليات المشتركة، والعمل على إبرام اتفاق بين الجهات المعنية للتعاون القضائي، علاوة على تنفيذ برامج تنموية مشتركة في المناطق الحدودية.

كما جرى الاتفاق على إنشاء لجنة تنسيق ومتابعة لتنفيذ بنود ما تم الاتفاق عليه تعقد اجتماعاتها كل ستة شهور، ويمثل الاتفاق نواةً مهمةً وخطوةً جادةً لتعزيز التعاون الإقليمي من أجل مواجهة المهددات الأمنية التي تواجه الدول الأربع وبداية لجهود تنمية مشتركة لهذه الحدود لتوطيد الأمن والاستقرار وتكامل لموارد وطاقات هذه الدول.

الإجتماع الوزاري الرابع بشأن متابعة تنفيذ اتفاق التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة. (خارجية الوفاق)

الإجتماع الوزاري الرابع بشأن متابعة تنفيذ اتفاق التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة. (خارجية الوفاق)

الإجتماع الوزاري الرابع بشأن متابعة تنفيذ اتفاق التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة. (خارجية الوفاق)