حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم (23 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق شمال ليبيا بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة الى قوية مع سقوط أمطار متفرقة.
رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة وتكون غزيرة يوم الغد على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد أحيانًا، وتساقط الثلوج على بعض المرتفعات الجبلية هده الليلة وصباح الغد.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية من مساء اليوم تتراوح سرعتها بين (60-80)كم/س، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين(13–18 )مْ ولاتتجاوز (08)مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاضًا يوم الغد.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار اليوم على مناطق متفرقة من سهل بنغازى والجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، وتكون جيدة من يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية.
وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأثربة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15–20)مْ ولاتتجاوز (13)مْ على المرتفعات الجبلية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
تتكاثر السحب اليوم على الحمادة ومناطق الجفرة مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الغد على بعض المناطق، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16-22)مْ وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.
الكفرة - السرير - تازربو:
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على السرير وتازربو، وتكون الرياح متغيرة الأتجاه إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20- 23)مْ وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
09
|
15
|
سقوط أمطار / خلايا رعديه
|
07
|
13
|
سقوط أمطارغزيره
|
صبراتة
|
09
|
15
|
سقوط أمطار / خلايا رعديه
|
07
|
13
|
سقوط أمطارغزيره
|
الزاوية
|
08
|
14
|
سقوط أمطار / خلايا رعديه
|
07
|
13
|
سقوط أمطارغزيره
|
طرابلس
|
10
|
13
|
سقوط أمطار / خلايا رعديه
|
08
|
12
|
سقوط أمطارغزيره
|
العزيزية
|
08
|
13
|
سقوط أمطار / خلايا رعديه
|
05
|
12
|
سقوط أمطارغزيره
|
الخمس
|
10
|
16
|
سقوط أمطار / خلايا رعديه
|
07
|
13
|
سقوط أمطارغزيره
|
مصراتة
|
09
|
16
|
سقوط أمطار / خلايا رعديه
|
06
|
13
|
سقوط أمطارغزيره
|
سرت
|
10
|
17
|
سقوط أمطار / خلايا رعديه
|
08
|
12
|
سقوط أمطار رعدية
|
نالوت
|
06
|
13
|
سقوط أمطار / خلايا رعديه
|
02
|
08
|
سقوط أمطار
|
يفرن
|
05
|
11
|
سقوط أمطار / خلايا رعديه
|
00
|
07
|
سقوط أمطار/احتمال ثلوج
|
الزنتان
|
05
|
12
|
سقوط أمطار / خلايا رعديه
|
01
|
07
|
سقوط أمطار
|
غريان
|
06
|
11
|
سقوط أمطار / خلايا رعديه
|
00
|
08
|
سقوط أمطار/ احتمال ثلوج
|
ترهونة
|
06
|
12
|
سقوط أمطار / خلايا رعديه
|
02
|
09
|
سقوط أمطار
|
بني وليد
|
07
|
15
|
سقوط أمطار
|
05
|
12
|
سقوط أمطار
|
مزده
|
06
|
14
|
سقوط أمطار
|
02
|
06
|
سقوط أمطار
|
ابونجيم
|
10
|
18
|
سقوط أمطار
|
06
|
13
|
سقوط أمطار
|
القريات
|
08
|
16
|
سقوط أمطار
|
04
|
10
|
سقوط أمطار
|
هون
|
09
|
20
|
إحتمال سقوط أمطار
|
08
|
14
|
سقوط أمطار
|
غدامس
|
10
|
18
|
قليلة السحب
|
08
|
14
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
أوبارى
|
09
|
20
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
07
|
17
|
السماء صافية
|
سبها
|
10
|
20
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
08
|
17
|
قليلة السحب
|
مرزق
|
09
|
20
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
08
|
17
|
قليلة السحب
|
القطرون
|
10
|
20
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
09
|
18
|
السماء صافية
|
غات
|
11
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
18
|
السماء صافية
|
رأس لأنوف
|
10
|
19
|
إحتمال سقوط أمطار
|
08
|
14
|
سقوط أمطار
|
البريقة
|
10
|
19
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
08
|
15
|
سقوط أمطار
|
اجدابيا
|
10
|
19
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
09
|
15
|
سقوط أمطار
|
بنغازي
|
08
|
15
|
إحتمال سقوط أمطار
|
08
|
13
|
سقوط أمطار / خلايا رعدية
|
المرج
|
05
|
12
|
إحتمال سقوط أمطار
|
05
|
12
|
سقوط أمطار / خلايا رعدية
|
البيضاء
|
04
|
12
|
إحتمال سقوط أمطار
|
03
|
12
|
سقوط أمطار / خلايا رعدية
|
شحات
|
06
|
13
|
إحتمال سقوط أمطار
|
06
|
13
|
سقوط أمطار / خلايا رعدية
|
درنة
|
07
|
15
|
إحتمال سقوط أمطار
|
07
|
15
|
سقوط أمطار / خلايا رعدية
|
طبرق
|
10
|
19
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
10
|
19
|
سقوط أمطار
|
جالو
|
10
|
20
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
11
|
22
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
الجغبوب
|
10
|
20
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
11
|
22
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
السرير
|
10
|
21
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
12
|
24
|
قليلة السحب
|
تازربو
|
10
|
22
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
12
|
24
|
السماء صافية
|
الكفرة
|
10
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
12
|
26
|
السماء صافية