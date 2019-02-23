حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم (23 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق شمال ليبيا بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة الى قوية مع سقوط أمطار متفرقة.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة وتكون غزيرة يوم الغد على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد أحيانًا، وتساقط الثلوج على بعض المرتفعات الجبلية هده الليلة وصباح الغد.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية من مساء اليوم تتراوح سرعتها بين (60-80)كم/س، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين(13–18 )مْ ولاتتجاوز (08)مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاضًا يوم الغد.



الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار اليوم على مناطق متفرقة من سهل بنغازى والجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، وتكون جيدة من يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأثربة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15–20)مْ ولاتتجاوز (13)مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

تتكاثر السحب اليوم على الحمادة ومناطق الجفرة مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الغد على بعض المناطق، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16-22)مْ وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة - السرير - تازربو:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على السرير وتازربو، وتكون الرياح متغيرة الأتجاه إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20- 23)مْ وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا