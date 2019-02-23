«تعليم الوفاق» تنفي تأجيل الدراسة.. وتؤكد: الفصل الثاني سينطلق غدًا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 فبراير 2019, 08:38 صباحا
مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق رمضان الغضوي. (تعليم الوفاق)

نفت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، ما أثير حول تأجيل انطلاق الفصل الدراسي الثاني في جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني.

وقال مدير مكتب التواصل والإعلام رمضان الغضوي، إن الفصل الدراسي الثاني سينطلق في جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني غدًا الأحد، نافياً بذلك كل الشائعات المتداولة بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة.

ودرست وزارة التعليم والشركة الليبية القابضة للاتصالات حيثيات إعداد برنامج شامل لتطوير نظام التعليم وتحسين البيئة التعليمية بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

ويهدف البرنامج إلى العمل على إحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب العملية التعليمية من حيث النظام والمحتوى التعليمي و البيئة التعليمية، بحسب وزير تعليم الوفاق الذي أكد أن هذه النقلة ستنقل ليبيا من حقبة إلى أخرى ستشهد فيها بلادنا النماء والازدهار والتطور.

وترتكز فكرة البرنامج على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم من خلال تطوير المحتوى التعليمي للمقررات الدراسية، وتقديم خدمات التعلم التفاعلي الإلكتروني من خلال بنية تقنية وفنية متكاملة، وتوفير المحتوى العلمي في صورة إلكترونية تفاعلية وإتاحة المحتوى العلمي محلياً داخل المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تحسين البيئة التعليمية من خلال إحلال مدارس جديدة وحديثة التصميم بدلاً عن مدارس الصفيح والمتهالكة وإنشاء مدارس جديدة وفقاً لمتطلبات المد السكاني، إلى جانب العمل على استكمال المشاريع التعليمية المتوقفة.

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