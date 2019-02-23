قزيط: السفيرة الفرنسية أكدت على ضرورة التنسيق بين السراج وحفتر

من اليمين جوان وقزيط والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا وبن شرادة.22 فبراير 2019 (الإنترنت)

قال عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، إن السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس دو هيلين، أكدت على «ضرورة التنسيق بين السراج وحفتر»، مشيراً إلى أنها عبرت عن «غموض المؤتمر الجامع».

وكشف قزيط لـ«بوابة الوسط» عن أن اللقاء الذي أجراه مع السفيرة الفرنسية الجمعة بحضور زملائه عبدالله جوان وسعد بن شرادة بحث خلاله «التطورات في الجنوب الليبي، والمؤتمر الجامع، وكيفية الخروج من الأزمة الحالية».

ولفت قزيط إلى أن السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس دو هيلين قالت: إن التنسيق بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمشير خليفة حفتر «ضروري لتجنب أي صراع ممكن أن يحدث».

وأكدت السفيرة الفرنسية على أن أهتمام بلادها «يتركز على الأستقرار في ليبيا الذي يكون من خلال عملية ديمقراطية وانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة»، وفقًا لما نقله قزيط .

وأشار قزيط إلى أن السفيرة الفرنسية «تحدثت عن تعديل للخطة الأساسية التي أعدها المبعوث الأممي غسان سلامة للمؤتمر الجامع لأنها لم تحظى بدعم محلي ولا بدعم دولي».

بالمقابل قال قزيط أعضاء مجلس الدولة الذين حضرو اللقاء أكدو على «ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وبقاعدة دستورية متوافق عليها»، بالإضافة إلى «توحيد القوات المسلحة لأنه الخيارالوحيد الذي سيمنع أي صدام مسلح قد يطيح بحالة السلم الهشة».