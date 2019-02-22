حملة لتنظيم عمل الصيدليات في مواجهة الأدوية منتهية الصلاحية في طبرق

ضبط أدوية منتهية الصلاحية. (أرشيفية)

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية اجتماعًا بمسؤولي إدارة الخدمات الصحية ونقابة الصيادلة وجهاز الحرس البلدي، لمناقشة آلية متابعة ومراقبة الصيدليات ببلدية طبرق، من حيث أذونات المزاولة وصلاحية الأدوية وغيرها.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، ستبدأ حملة موسعة الأحد المقبل على كافة الصيدليات ببلدية طبرق، ومعاقبة المخالفين، ممن قاموا بتشغيل عاملين غير مؤهلين لمزاولة المهنة، أومن قام بفتح صيدلية دون أي إجراءات وأوراق رسمية ومنها شهادة الصيدلة، وغيرها.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه «تلقى بلاغات عن بيع صيدليات أدوية منتهية الصلاحية أو كان موعد انتهائها قريبًا، بالإضافة لوجود أدوية كثيرة تالفة تباع للمرضى والسبب يعود لعدم وضعها في مكان بارد لحفظها من التلف».

وحذر بوالخطابية عبر صفحة المجلس التسييري لبلدية طبرق على «فيسبوك» كافة المخالفين بالعقوبة التي تصل لإقفال الصيدلية ومعاقبة صاحبها وإحالته للجهات المختصة.



اجتماع يناقش آلية متابعة ومراقبة الصيدليات ببلدية طبرق من حيث أذونات المزاولة وصلاحية الأدوية