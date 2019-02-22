إحياء اليوم العالمي لمرض الجذام في مستشفى البيضاء

مستشفى الثورة المركزي

أقام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع مستشفى الثورة المركزي، يومًا علميًا بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض الجذام تحت شعار «إنهاء الوصف والتمييز والإجحاف».

وقال مسؤول مكتب الإعلام بمستشفى الثورة طلال الطشاني لـ«بوابة الوسط»، الجمعة، إن الفعاليات التي أقيمت أمس الخميس شهدت عرضًا لعدد من المحاضرات العلمية المتعلقة بمرض الجذام وطبيعته وأسبابه ووضعه المحلي والعالمي ومحاولة تغيير موقف المجتمع تجاه المرضى المصابين به، قدمها نخبة من الأطباء والمختصين.

وأوضح الطشاني أن الهدف الأساسي من الفاعلية هو التوعية والتثقيف لأن الكثيرين يعتقدون أن هذا المرض تم التخلص منه، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة بالحكومة الليبية الموقتة الدكتور سعد عقوب، ومدير مستشفى الثورة المركزي الدكتور محمد التريكي، وعدد من الأطباء من المستشفى والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالإضافة الى أطباء الجلدية من مدينة البيضاء وبنغازي وطرابلس.

وأشار الطشاني إلى أن الفترة الماضية أقيم يوم علمي حول مرض اللشمانيا بمستشفى الثورة، وذلك في إطار اهتمام الإدارة بإحياء الأيام العالمية ونشر الوعي المجتمعي المتعلق بعدد من الأمراض.

