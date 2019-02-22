«صحة الوفاق» ترسل معدات وأجهزة طبية لمركز الكفرة للعلاج الطبيعي

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 22 فبراير 2019, 05:06 مساء
جانب من الأجهزة والمعدات التي تم تسليمها للمركز العلاج الطبيعي الكفرة (الإنترنت)

أرسلت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني شحنة معدات وأجهزة طبية متكاملة وحديثة لتجهيز مركز الكفرة للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

وقالت رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، وداد أبو النيران لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن تسليم الشحنة جاء تنفيذًا لخطة الوزارة في دعم المرافق الصحية العامة واستعادة تشغيلها بكامل قدرتها الاستيعابية.

وأوضحت أنه جرى تجهيز مركز علاج أمراض النساء والولادة بالكفرة بغرفة عمليات متكاملة، وذلك لدعم وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة الواقعة شرق وجنوب وغرب البلاد بأجهزة ومعدات ومستلزمات طبية دعمًا للخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام للمواطنين.

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